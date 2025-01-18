Ankara'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü; kaza kamerada
Ankara'da otomobilin arkadan çarptığı motosikletli kurye, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kurye Murat R. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat R. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat R., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.