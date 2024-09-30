Kastamonu, Zonguldak'ta ve Bartın'da okullar tatil edildi

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Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

BARTIN'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. pic.twitter.com/NAn6vaNOwB — T.C. Bartın Valiliği (@tcbartinvalilik) September 30, 2024 BİR TATİL HABERİ DE KASTAMONU'DAN Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.