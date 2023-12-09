Zonguldak'ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı.

Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

İKİNCİ HEYELANDA KURTARMA EKİPLERİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle anne ve oğlunun arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama-kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 2 VATANDAŞIMIZIN DURUMU CİDDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Habertürk'e şu açıklamayı yaptı:

Yaklaşık 36 saattir Zonguldak merkez ve ilçelerimizde aralıksız yağış devam ediyor. Akşam saatlerinde 19.56'da merkez Asma mahallesinde bir evin üzerine heyelan gelmesi üzerine 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı ihbarı geldi. Onun üzerine AFAD, itfaiye, UMKE ekiplerimiz müdahaleye başladılar. Tam onlara ulaştığı anda maalesef ekiplerin çalıştığı alana daha büyük bir heyelan oldu. 17 yaralımız var şu anda. Bütün yaralılarımız hastanelere ulaştırıldı. Şu anda heyelan bölgesini tahliye ettik. Oradaki bütün vatandaşlarımızı tahliye ettik. Emniyetli bir şekilde sadece orayı arayacak ekip heyelan bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. İlk enkazda kalan 2 vatandaşımız, biri 85 yaşında Perihan Çakar, oğlu 45 yaşlarında Sait Çakar, enkaz altında. İkinci heyelanda enkaz altında kalan ekiplerimizden yok diye değerlendiriyoruz. 17 arkadaşımızı hastanelere tahliye ettik. Yaralıların hepsi hastanelere ulaştı, tedavileri yapılıyor. 2 yaralının durumunun ağır olduğunu arkadaşlarımız bildirdi. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde bekliyor. Sabah Ereğli-Alaplı yolunda heyelan oldu. Çalışmalarla yol açıldı. Gün içerisinde bütün teknik ekiplerimiz riskli heyelan bölgelerini gözetlemek üzere çalışma yapıldı. Şu anda yağış devam ediyor. Sabaha kadar da yağışın devam edeceği öngörülüyor. Bütün ekiplerimiz ayakta.

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