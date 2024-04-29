Zonguldak Kömürspor'dan TFF'ye Ankaraspor - Nazilli Belediye Spor maçıyla ilgili başvuru

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Zonguldak Kömürspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında yapılan ve soruşturma başlatılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili olarak iki kulübün de sevki için TFF Etik Kurulu'na başvuru yaptı.

"Zonguldak Kömürspor'un TFF'ye yaptığı başvuru şöyle:Zonguldak Kömürspor'un TFF'ye yaptığı başvuru şöyle:

"28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediye Spor müsabakasında her iki takımın müsabaka öncesinde anlaşıp kendi menfaatleri doğrultusunda maçın sonucunu etkileyecek şekilde anlaşmış oldukları gerekçesiyle her iki kulübün de TFF Etik Kurulu’na sevk edilmesi talepli şikayet ve ihbar dilekçemizin sunulmasıdır.

REKLAM 1- 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediye Spor müsabakasında her iki takım da kendi menfaatleri doğrultusunda maçın berabere bitmesi hususunda müsabaka öncesinde anlaşmaya varmışlardır. Şöyle ki, müsabaka sonucunun berabere bitmesi sonucunda Ankaraspor’un play-off turuna kalmayı, Nazilli Belediye Spor ise bir sonraki sezon 2.Ligde mücadele etmeyi garantilemiş oluyordu. Dolayısıyla her iki takım da bu hususta anlaşmaya varıp müsabakanın berabere bitmesi için karşılıklı olarak çaba göstermişlerdir. Puan durumunda göreceğiniz üzere (EK-1) Nazilli Belediye Spor 2.Ligdeki son müsabakasını oynamış olup 36 maçı tamamlamış bulunmaktadır. Eğer ki taraflar müsabaka öncesinde maçın skorunu etkileyecek şekilde anlaşmamış olsalardı, Ankaraspor’un galibiyet alması durumunda küme düşme potasındaki Kulübümüzün bir sonraki maçı kazanması halinde 2.Ligde kalma fırsatını elde edebilecekti. Fakat yaşanan bu hadiseler sonucunda matematiksel olarak ihtimali kalmamıştır.

2- Müsabakanın sürekli olarak durması, tarafların atak pozisyonu yaratma fırsatını es geçmesi, sürekli olarak orta alanda pas yapmaları, müsabaka öncesinde tarafların maçın skorunu kendi menfaatleri doğrultusunda belirlemiş olduklarının bir göstergesidir. Ekte paylaşılan istatistiklerde de göreceğiniz üzere müsabaka boyunca her iki takım da pozisyona girmemiş, şut bile çekmemişlerdir (EK-2).Hatta şunu da belirtmek isteriz ki, müsabakanın 89. Dakikasında Nazilli Belediye Spor futbolcusu Tibet Öniz’in yakaladığı fırsat sonucunda rakip kaleye doğru gol atma amacıyla yöneldiği, rakip takım Ankaraspor defansının müdahalesiyle durdurulduğu ve sonrasında Ankaraspor defans futbolcularının Tibet Öniz’e doğru yönelip neden atak yaptığına dair tepkide bulundukları ekte sunacağımız video kayıtlarında (WeTransfer linki ile tarafınıza gönderilecektir.) (EK-3) açıkça görülmektedir.

REKLAM 3- Kulübümüz, futbolcuları, yönetimi, taraftarları sezon başlamadan önce birbirine kenetlenmiş ve bu ligde mücadele etmek için ciddi çaba ve fedakarlık göstermişlerdir. Tüm bu gösterilen çabalara rağmen sezon sonunda böylesine bir olayla karşı karşıya kalması ve sonucunda 2.Lig’den düşmüş olması kabul edilebilir nitelikle değildir. Kamuoyunda ses duyurmuş, herkes tarafından anlaşılabilir derecede açıkça yaşanan bu hadiseler sonucunda tarafların müsabaka öncesinde kendi menfaatleri doğrultusunda anlaşmış oldukları aşikardır. 4- İşbu dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz görüntüler ve video kaydı ile ihlalin gerçekleşmiş olduğu hususu açık olduğundan ilgili Kulüpler hakkında 6222 sayılı kanun uyarınca sevkin yapılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur. İlgili hükümler uyarınca Ankaraspor ve Nazilli Belediye Spor müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin olarak soruşturma başlatılmasını, olaylara ilişkin paylaşımların incelenerek Ankaraspor Kulübünü ve Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün Etik Kuruluna sevkini saygılarımızla talep etmekteyiz."

2. Lig maçında sıra dışı istatistik! Haberi Görüntüle MAÇTA NELER OLDU? İki takım arasında dün oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti. https://www.instagram.com/p/C6WVaIToNnh/ TFF SORUŞTURMA BAŞLATTI Türkiye Futbol Federasyonu maç için soruşturma başlattı. Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre iddiaların intikal ettirileceği Etik Kurul, hazırlayacağı raporu TFF Yönetim Kuruluna iletilmek üzere TFF Başkanlığı'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu da raporu değerlendirip gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla konuyu PFDK'ye sevk edecek.