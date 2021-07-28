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Ziynet Sali arkadaşına poz verdi - Magazin haberleri

Ziynet Sali arkadaşına poz verdi

Bodrum'da tatil yapan Ziynet Sali, önceki gün konakladığı otelin plajında objektiflere yansıdı. Arkadaşına bol bol poz veren ünlü şarkıcının bir hayli neşeli olduğu görüldü

28.07.2021 - 08:58 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2019'da gitaristi Erkan Erzurumlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sezonu açtı. Soluğu Bodrum'da alan Sali, önceki gün Torba'daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan şarkıcının telefonunu elinden düşürmediği görüldü.

  • Denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih eden Ziynet Sali, daha sonra yakın dostundan kendi sosyal medya hesabında paylaşmak için fotoğraflarını çekmesini istedi.

    ARKADAŞINA POZ VERDİ

    Arkadaşına bol bol pozler veren ünlü şarkıcının o anları objektiflere böyle yansıdı. 46 yaşındaki Sali'nin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

  • "GÜNEŞİN MUTLULUKLA BİR İLGİSİ VAR"

    Ziynet Sali, geçtiğimiz haftalarda ise havuz pozlarını Instagram'dan paylaşmıştı. Sali, mavi ve beyaz renkli bikinisi ile verdiği pozlara, "Güneşin mutlulukla kesinlikle bir ilgisi var. Nerede olduğumu tahmin edebilirsiniz" notunu düştü.

  • "HAMİLE" İDDİASI

    Öte yandan Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu çiftinin geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri öne sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcı, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

  • "BENDEN DUYUN İSTEDİM"

    Sali, "Merhaba arkadaşlar; Bir bebek beklediğim söylentilerinin doğru olmadığını yoğun sorular üzerine buradan paylaşma gereği hissettim. Bunca yıldır sarsılmaz gönül bağlarımız var sizlerle. Bu yüzden doğrusunu da benden duyun istedim. Doğru değil... Anne olmak kutsal bir şey ve eminim tarifsiz bir duygudur. Böyle güzel bir şey var olduğunda sizlerle ilk ben paylaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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