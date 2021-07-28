"BENDEN DUYUN İSTEDİM"

Sali, "Merhaba arkadaşlar; Bir bebek beklediğim söylentilerinin doğru olmadığını yoğun sorular üzerine buradan paylaşma gereği hissettim. Bunca yıldır sarsılmaz gönül bağlarımız var sizlerle. Bu yüzden doğrusunu da benden duyun istedim. Doğru değil... Anne olmak kutsal bir şey ve eminim tarifsiz bir duygudur. Böyle güzel bir şey var olduğunda sizlerle ilk ben paylaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.