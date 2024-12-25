Zirvenin sahibi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Her salı milyonları ekrana kilitleyen dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı.

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‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın otuzuncu bölümü ABC1 20+ grubunda; 7,97 izlenme oranı 18,91 izlenme payı, AB’de; 7,85 oranı 21,68 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 5,67 izlenme oranı 14,70 izlenme payı elde etti.

REKLAM Ekranları başındaki izleyicilere hem duygu yüklü hem de keyifli anlar yaşatan dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bahar etiketi, tam 2 saat 35 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryo danışmanlığını; Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 30'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? REKLAM Evren’in itiraf ettiği gerçekler, Bahar’ı bir kez daha derinden sarstı ve ona bir Timur’a daha ihtiyacı olmadığını söyledi. Bu kıyaslama karşısında hayal kırıklığına uğrayan Evren, içten içe onu Timur’a benzettiği için Bahar’a kızsa da kendini affettirebilmek için büyük bir çaba gösterdi.

Evren, Bahar ile konuşmak istiyor; Çağla'nın gönlünü almaya kararlı olan Bahar, gençlik yıllarından beri buluştukları parkta Çağla'yı buldu. Birbirlerine içlerini döken ikili barışıp aralarındaki buzları erittiler. Çağla’nın her isteğine gözü kapalı evet diyen Bahar, kendini bir anda randevu etkinliğinde buldu. Bahar’ın Çağla ile telefonda konuşmasını duyan Evren, etkinliğin içeriğini anlayınca kıskançlıktan deliye döndü ve Cem’in yardımıyla hastaneden kaçıp Bahar’ın peşinden gitti. Seren evine giren hırsızın peşinden koşup düştü ve hastaneye kaldırıldı. Aziz Uras, Seren’in panikle hırsızı kovalamasından dolayı onu suçlayınca olay ailelere sıçradı. Başta Efsun, Seren’in özellikle Aziz Uras’ın nöbette olacağı günler, tek başına o evde kalmasını istemeyince ikili yaşayacakları ev konusunda bir seçim yapmak zorunda kaldı. Seren, Bahar’da kalmak istediğini Bahar’a söyledi, Aziz Uras da Efsun’la konuşmasından sonra onun evinde yaşamanın Seren için daha rahat olacağını düşünüp Seren’i de ikna etti. Bu durumu çocuklar yerine Efsun’dan öğrenen Bahar, hayal kırıklığına uğradı.

REKLAM Seren’in evine hırsız girdi; Timur’un Evren’in ameliyatının ödemesinde aldığı inisiyatif Peran Vakfı’nı rahatsız ederken; Timur, Peran Vakfı kurucusunun oğlu Tolga Okaner’in hastaneye psikiyatr olarak geleceğini öğrendi. Timur bir yandan yılbaşı partisi düzenlemeye çalışırken, diğer yandan Tolga’nın gelişi için hazırlıklara başladı. Tolga hastaneye gelir gelmez, önce Çağla ile karşılaştı. Çağla, Tolga’yı Bahar’ın ayarladığı bir sürpriz olduğunu sanınca ilginç bir tanışma yaşadılar. Ardından başhekimi odasında ziyaret etmek isteyen Tolga, Timur’un odasında ona sürpriz yapmak isteyen Rengin’le karşılaştı.

‘Merhaba ben Tolga’; Timur’un özenle hazırladığı partide, tüm doktorlar hünerlerini sergilerken Bahar ve Timur da şarkılarıyla herkese keyifli anlar yaşattı. Evren, sonunda Bahar’la konuşma fırsatı buldu ve ona neden çocukluğundan beri kusursuz olmak zorunda olduğunu anlattı. Bahar’ın Umay’la telefonda konuşmak için dışarı çıktığı sırada, Timur da şarkısını bitirip kulise gitti, fakat mikrofonu açık kaldı. Timur’un şarkısını kendisine bir gönderme olduğunu düşünen Efsun, soluğu Timur’un yanında aldı. Efsun’dan uzak durmak isteyen ve ona birlikte olamayacaklarını söyleyen Timur’un sesi tüm salonda yankılanırken, herkes Timur’un kiminle konuştuğunu merak etti. Bu esnada onları sahne arkasında Bahar yakaladı. Timur panikle Bahar’ın adını haykırınca, tüm davetliler Timur’un konuştuğu ve onunla birlikte olmak isteyen kişinin Bahar olduğunu sandı. Başta Evren ve Rengin şok olurken, bu yanlış anlaşılma nelere sebebiyet verecek, büyük merak konusu oldu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!