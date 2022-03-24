Dünya çapında başarı kazanmış sporcular erken yaşta kariyerlerıne son veriyor. Naomi Osaka tenisi bıraktığında 24 yaşındaydı. Son olarak kadınlar tenisinin dünya 1 numarası Ashleigh Barty 25 yaşında kortlara veda etti. Kariyerlerinin zirvesinde olan sporcuların erken vedalarının birçok sebebi var.
OSAKA TÜKENMİŞLİK SENDORMUNDAN DOLAYI BIRAKTI
Japonya'nın teniste yetiştirdiği en önemli sporcu olan Naomi Osaka tükenmişlik sendromu yaşadığı için kortlara veda etmişti. Ashleigh Barty ise hayatının en güzel yıllarını kamplarda geçirmek istemediğini söyledi. Ülkesi Avustralya'yı çok sevdiğini belirten Barty, sakin bir hayatı tercih etti.
SCHÜRLLE 29'DA KRAMPONLARINI ASTI
Aslında son yıllarda sadece teniste değil birçok branşta sporcuların erken vedası yaşandı.
Almanya'nın 2014 dünya şampiyonluğu kadrosuna yer alan Andre Schürrle 29 yaşında futbolu bıraktı. 2020 yılında böyle bir karar alan Schürrle, artık alkışa ihtiyacı olmadığını söyleyerek kramponlarını astı. Hollanda'nın Psv Eindhoven takımında forma giyen Davy Pröpper de futbolu erken bırakan isimlerden. Hollanda milli takımına kadar yükselen Pröpper 30 yaşındayken, artık oyundan zevk almadığını belirterek, yeşil sahalarla bağını koparmıştı.
ROSBERG ŞAMPİYONLUKTAN SONRA BIRAKTI
Formula 1'in renkli pilotlarından Nico Rosberg ise 30 yaşında kariyerini noktalamıştı. 2016'da formula 1'de dünya şampiyonu olan Alman pilot, büyük zaferden 5 gün sonra aracını garaja çekti. Nico Rosberg kariyerini zirvede noktalayan bir sporcu olarak tarihe geçti.
YAO MİNG DE ERKEN BIRAKTI
Çin'in dünya basketboluna kazandırdığı en önemli isim olan Yao Ming biraz zorunluluktan dolayı kariyerini erken bitiren bir başka sporcu oldu. Uzun ve ince fiziğiyle dikkat çeken Yao Ming, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 30 yaşında basketbolda veda etmişti. Tükenmişlik sendromu, sakin bir hayat yaşama isteği ya da zorunluluklar birçok yıldızı spordan erken kopardı.
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