TVF Başkent Voleybol Salonu nda oynanan karşılaşmada başkentin iki temsilcisi Ziraat Bankkart ile Halkbank karşı karşıya geldi. AXA Sigorta Efeler Ligi nde ge&ccedil;en sezon şampiyon olan ve Şampiyonlar Kupası nı da m&uuml;zesine g&ouml;t&uuml;ren Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley i kazanan Halkbank ın karşılaştığı ma&ccedil;tan 3-1 galip ayrılan kırmızı beyazlı ekip, organizasyonda &uuml;st &uuml;ste ikinci kez şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından d&uuml;zenlenen t&ouml;rende Ziraat Bankkart a kupasını T&uuml;rkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif &Uuml;st&uuml;ndağ, AXA Sigorta &Uuml;st Y&ouml;neticisi Yavuz &Ouml;lken ve Ziraat Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Alpaslan &Ccedil;akar verdi. Ziraat Bankkart, ge&ccedil;en yıl Şampiyonlar Kupası nı Arkas Spor u 3-0 yenerek kazanmıştı. Salon: TVF Başkent Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur &Ccedil;akar Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan B&uuml;lb&uuml;l, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet G&uuml;neş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın, Tuinstra, Burakhan Tosun) Halkbank: Mert Matic, Ma a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, İzzet &Uuml;nver ( Volkan D&ouml;ne, Yiğit Hamza Aslan, Serhat Coşkun, Aslan Ekşi, Perrin, Doğukan Ulu) Setler: 22-25, 31-29, 25-19, 25-23 S&uuml;re: 127 dakika (28, 40, 28, 31)