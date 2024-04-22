Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi MKE Ankaragücü

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanş mücadelesi 7 Mayıs’ta Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. İki maç sonunda üstünlük kuran takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 16. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası’nda 16. kez rakip olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 9, sarı-lacivertliler de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.

KUPA YOLU Bu sezon kupaya 5. turdan katılan siyah-beyazlılar, Eyüpspor’u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Antalyaspor’u 2-1’lik skor ile saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibi Konyaspor’u da 2-0’lık skorla geçen Kartal, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşti. Başkent ekibi ise 3. turda Arguvanspor’u 2-0, 4. turda İskenderunspor’u 3-1, 5. turda Çaykur Rizespor’u 3-1’lik skorla eleyerek son adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda 24Erzincanspor’u 5-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fenerbahçe’yle eşleşen MKE Ankaragücü, İstanbul ekibini 3-0 yenerek Beşiktaş’ın yarı finaldeki rakibi oldu.