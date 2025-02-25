Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta maçları ile sürüyor. Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Grup maçları kapsamında Fenerbahçe Gaziantep FK konuk olurken, Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ZTK 3. hafta maç takvimi...
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Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maç takvimini ve karşılaşmaları yöntecek hakemleri açıkladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?" İşte Türkiye Kupası maçlarına ilişkin tüm detaylar...
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TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 3. HAFTA
25 Şubat:
15.00 Onvo Antalyaspor 1-2 Beşiktaş: Yiğit Arslan
15.00 Net Global Sivasspor 0-1 Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Çakır
15.00 Kırklarelispor 1-3 Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
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26 Şubat Çarşamba:
15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Melih Aldemir
20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin
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27 Şubat Perşembe:
16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Yasin Kol
16.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak