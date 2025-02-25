Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maç takvimini ve karşılaşmaları yöntecek hakemleri açıkladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?" İşte Türkiye Kupası maçlarına ilişkin tüm detaylar...