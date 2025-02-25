Suriye Ulusal Diyalog Konferansı sonuç bildirgesi

Farklı din ve etnik gruptan insanları bir araya getiren, Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nda sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, sivil toplumdan uluslararası ilişkilere kadar birçok konuya değinildi.

Bildirgede; Din, mezhep ve etnik grup üzerinden yapılan her türlü ayrımcılık reddedilirken, Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulandı.

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Bildirgede ayrıca, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye sınırdaki bazı bölgeleri ele geçiren İsrail'e de yer verildi. İsrail'in sınır ihlâllerine karşı çıkılırken, İsrail güçlerinin bulundukları bölgelerden çekilmesi talep edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın sıklıkla üzerinde durduğu silahlı grupların dağıtılıp orduya entegre edilmesi gerektiğine ilişkin konu, bildirgeye de yansıdı.

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Diğer yandan, anayasa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik hedef de bildirgede yer bulurken geçici bir yasama meclisi oluşturulması konusunda çağrı yapıldı.

Suriye Geçiş Hükümeti, Beşar Esad döneminde hazırlanan anayasanın feshedildiğini duyurmuştu.

BİLDİRGE

Suriye halkının devrimde kazandığı zafer dolayısıyla büyük Suriye halkını en içten duygularımızla tebrik eder, devlet kurumlarını hızla inşa eden askeri güçlere derin takdirlerimizi sunarız.

• Suriye Arap Cumhuriyeti’nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, her türlü bölünme ve parçalanmanın reddedilmesi, ülkenin herhangi bir parçasının terk edilmemesi gerektiği vurgulandı.

• Geçiş sürecinin gerekliliklerine uygun olarak bir geçici anayasal bildiri ilan edilmesi, anayasal boşluğun giderilmesi ve Suriye devlet kurumlarının işleyişinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

• Geçici yasama konseyinin hızlıca oluşturulmasının gerekliliği ifade edilerek, bu konseyin yasama yetkisini üstleneceği ve liyakat ile adil temsile dayalı olacağı belirtildi.

• Kalıcı anayasa taslağını hazırlamak üzere bir anayasa komitesinin kurulması, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında denge sağlanması, adalet, özgürlük ve eşitlik ilkelerinin teminat altına alınması ve hukuk devleti prensiplerinin pekiştirilmesi gerektiği ifade edildi.

• Özgürlüğün toplumdaki en yüksek değerlerden biri olduğu vurgulanarak, halkın özgürlüğü için ödediği büyük bedelin unutulmaması ve düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

• İnsan haklarına saygının sağlanması, kadınların her alandaki rolünün desteklenmesi, çocuk haklarının korunması, özel gereksinimli bireylerin gözetilmesi ve gençlerin devlet ve toplum içindeki etkinliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. • Vatandaşlık ilkesinin pekiştirilmesi, ırk, din veya mezhep temelinde her türlü ayrımcılığın reddedilmesi ve etnik/dini bölüşümden uzak, fırsat eşitliğine dayalı bir sistemin oluşturulması gerektiği ifade edildi. • Geçiş dönemi adaletinin sağlanması, suçluların ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların hesap vermesi, yargı sisteminin reforme edilmesi, adaletin sağlanması ve hakların iadesi için uygun mekanizmaların oluşturulması gerektiği belirtildi. • Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında barışçıl bir birlikte yaşama kültürünün teşvik edilmesi, şiddet, kışkırtma ve intikam eylemlerinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı. • Tüm toplumsal kesimlerin siyasi sürece katılımını garanti altına alacak yasal düzenlemelerin hızla çıkarılması, adil kriterlere dayalı siyasi izolasyon uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. • Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, tarım ve sanayi sektörlerinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeyi teşvik eden ve yatırımları koruyan politikaların benimsenmesi çağrısında bulunuldu. • Rejimin düşüşünün ardından Suriye’ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiği vurgulanarak, bu yaptırımların Suriye halkı üzerindeki doğrudan yük haline geldiği, acılarını artırdığı, yeniden inşa sürecini ve mültecilerin geri dönüşünü engellediği ifade edildi. • Kamu kurumlarının reforme edilmesi ve yeniden yapılandırılması, dijital dönüşüm sürecinin başlatılması, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve bürokraside liyakat esaslı bir sistemin oluşturulması gerektiği belirtildi. • Sivil toplum kuruluşlarının yeniden inşa sürecine etkin katılımının sağlanması, devletin sivil toplum kuruluşlarına destek vererek kalkınma ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasının önemli olduğu vurgulandı. • Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve müfredatın yenilenmesi, eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi, mesleki eğitimin desteklenmesi ve eğitimin teknoloji ile entegre edilerek yeni nesillere daha iyi bir gelecek sağlanması gerektiği belirtildi.

• Suriye toplumunda diyalog kültürünün güçlendirilmesi, şeffaflık ilkesine bağlı olarak Ulusal Diyalog Konferansı’na katılanların görüşlerini içeren ayrıntılı bir raporun yayımlanacağı duyuruldu. • Şehitlerin ve özgürlük uğruna bedel ödeyenlerin anısına saygı gösterilmesi, yaralılar, tutuklular, kayıplar ve mülteciler için dayanışmanın artırılması gerektiği vurgulandı. Bu bildiri, Suriye’nin özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni devletinin inşasında temel bir adım olarak kabul edildi ve tüm etkin güçler tarafından bir ulusal sözleşme olarak benimsendi.