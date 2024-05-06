Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Beşiktaş Ankaragücü'nü ağırlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 7 Mayıs Salı günü saat 20.30'da başlayacak.
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Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek
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Rakibini eleyen takım, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
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Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor, Anagold 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen MKE Ankaragücü, bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.
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Beşiktaş ise diğer turlarda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor'u kupanın dışına itti.
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Alınan karar gereği MKE Ankaragücü taraftarı yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak.
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