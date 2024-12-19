Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 24 takımın katılacağı kura çekiminde 4'erli 6'şar grup oluşturulacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminin tarihi ve saati futbolseverlerin gündeminini meşgul etmeye başladı. Peki, ": Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine ilişkin tüm detaylar...