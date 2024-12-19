Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi tarihi: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi için geri sayım başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılacak. Kura çekiminin ardından 20 takımın yanı sıra, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri de netlik kazanacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?" İşte Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi tarihi...
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Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 24 takımın katılacağı kura çekiminde 4'erli 6'şar grup oluşturulacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminin tarihi ve saati futbolseverlerin gündeminini meşgul etmeye başladı. Peki, ": Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine ilişkin tüm detaylar...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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