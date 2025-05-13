Galatasaray - Trabzonspor Türkiye Kupası final maçına sayılı saatler kaldı. Daha önce finalde 3 kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten sarı kırmızılı ekip 2, bordo mavililer ise 1 kez kupayı kazanan taraf oldu. Kupa finali mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak. Hatırlanacağı gibi son olarak ligin 35. haftasında karşılaşan iki takımın mücadelesinde, Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali hangi kanalda?" İşte detaylar...