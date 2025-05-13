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        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası finali: Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi, yarı finalde ise Konyaspor'u eleyerek finale ulaştı. Öte yandan bordo mavililer, Bodrum ve Göztepe engelini aşarak finale yükselen diğer takım oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmaya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye kupası finaline sahne olan Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:31
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        • 1

          Galatasaray - Trabzonspor Türkiye Kupası final maçına sayılı saatler kaldı. Daha önce finalde 3 kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten sarı kırmızılı ekip 2, bordo mavililer ise 1 kez kupayı kazanan taraf oldu. Kupa finali mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak. Hatırlanacağı gibi son olarak ligin 35. haftasında karşılaşan iki takımın mücadelesinde, Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          ZTK FİNALİ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası final maçı ATV'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

          Federasyondan yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır." denildi.

        • 5

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

        • 6

          TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

          Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

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