Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takımın yanı sıra Nesine 2. Lig'den 18, Nesine 3. Lig'den ise 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak, galip gelen 32 takım üst tura yükselecek.

Eşleşmeler şöyle oluştu:

Türk Metal 1963-Pazarspor

Bulvarspor-İnegölspor

Kilis Belediyespor-Balıkesirspor

Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947

Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor

Uşakspor-Bursaspor

Muğlaspor-Sarıyer Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor Erciyes 38-Orduspor 1967 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor Altay-Karaman FK Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK Giresunspor-Viranşehir Belediyespor Tuzlaspor-Tire 2021 FK Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor

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