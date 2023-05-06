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Ziraat Bankkart - Halkbank: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Bankkart, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu final etabında Halkbank'ı 3-0 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Giriş: 06.05.2023 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Bankkart - Halkbank: 3-0 (MAÇ SONUCU)
AA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda şampiyonun belirleneceği final etabının ikinci maçında, Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Final serisinin üçüncü karşılaşması, 9 Mayıs Salı günü saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Final etabındaki iki takım, 3 galibiyet alıncaya kadar karşılaşacak. Üçüncü galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin İlhan

Ziraat Bankkart: Juantorena, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Halkbank: Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno)

Setler: 26-24, 30-28, 25-20

Süre: 109 dakika (36, 40, 33)

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