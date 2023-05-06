Final etabındaki iki takım, 3 galibiyet alıncaya kadar karşılaşacak. Üçüncü galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."