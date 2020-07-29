ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE SORGULAMA

Ziraat Bankası konut kredisi başvuru, erteleme ve sorgulama işlemleri merak ediliyor. Sıfır konut için 0,64 ikinci el konut için 0,79 faiz oranı ile konut sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası konut kredisi başvuruları Ziraatbank.com.tr, internet şubesi, mobil uygulama ve şubeler üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kredi durumunuzu aynı şekilde de sorgulayabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, vade oranları ve toplam kullanabileceğiniz tutarlar...