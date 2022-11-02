Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasında Kasım güncellemesi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri Kasım ayında güncellendi!

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyaları Kasım ayından güncellendi. Bankaların yarışı sürerken Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerinde de güncelleme yapıldı. Temmuz ayında yüzde 42'yi aşan oranda zam alan SSK ve Bağ-Kur'luların gündeminde Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri yer alıyor. İşte, güncel rakamlar ve maaş taşım aişlemi detayları...

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