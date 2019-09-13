1863 yılında hizmet vermeye başlayan Ziraat Bankası o tarihten beri aralıksız olarak hizmetlerini sürdürüyor. Ülkemizin köklü kuruluşları arasında olan Ziraat Bankası ülkemizdeki tüm il ve ilçe merkezlerinde hizmet veriyor.

Ziraat Bankası Açılış Saati

Sanılanın aksine Ziraat Bankası şubeleri sabah saat 09.00’da açılıyor. Ancak banka şubelerinde yapabileceğiniz birçok işlemi ATM noktalarından da yapabileceğinizi unutmayın.

Ziraat Bankası Öğle Tatili

Öğle molasına 12.30’da giren şubelerin 1 saatlik molası var. Öğleden sonra Ziraat çalışma saatleri 13.30’da. Bu saatten sonra 4 saat daha çalışıyor şubeler.

Ziraat Bankası Mesai Saatleri

Ziraat bankası kapanış saati 17.30 olsa da bu saatten önce sıra numarası almışsanız ya da sıra henüz size gelmediyse banka şubeleri tüm müşterilerin işlemleri bitene kadar çalışır. Ziraat Bankası çalışma saatleri dışında sadece akşam hizmet veriyor. Bu yüzden öğle arasında sıra size gelse bile işiniz öğleden sonraya kalıyor. Ancak akşam 17.30’dan sonra bankaya giremiyorsunuz. Sadece sıra numarası alanların işleri bitenleri çıkabiliyor ve güvenlik görevlisi kapıları kapatıyor. Bu yüzden mümkün olduğunca erken girmelisiniz. Ayrıca sıra numaranız olsa bile dışarı çıktığınızda kapılar kapanmadan önce geri bankaya girmelisiniz. Aksi halde bankaya alınmayabilirsiniz. Ayrıca artık ATM, Mobil uygulama veya İnternet Şube’lerinden de normal bankacılık işlemlerinizi yapabilirisiniz. Ancak bunlar için önceden bankadan bir şifre yazılı kağıt almanız ve Mobil uygulama ile İnternet Şubesi özelliklerini banka şubelerinden aktif hale getirmeniz gerek.