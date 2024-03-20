Zincirlikuyu'da "senin yüzünden metrobüse binemedim" kavgası
İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüs durağında araca binmeye çalışan iki yolcu arasında kavga çıktı. Diğer yolcuların güçlükle ayırdığı kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 20.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:32
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Şişli'deki Zincirlikuyu metrobüs durağında iddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi.
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Arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüse binemeyince önündeki yolcuya tepki gösterdi.
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Bunun üzerine iki yolcu arasında kavga çıktı.
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Araya giren diğer yolcular kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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