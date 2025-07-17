Zimbabve telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Zimbabve'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Zimbabve ile ilgili iletişim, ulaşım ve dijital kimlik bilgilerinin doğru şekilde bilinmesi, hem yerel hem de küresel işlemlerde kolaylık sağlar. Ülke kodları, resmi veri girişleri ve kayıt sistemleri açısından önem taşır. Özellikle telefon bağlantılarında Zimbabve telefon kodu +263 olarak belirlenmiştir. Para birimi olarak ise ülkede bir süredir farklı para birimleri birlikte kullanılsa da Zimbabve doları (ZWL) resmi para birimi olarak kabul edilir. Araçların plaka kodlamasında "ZW" kullanılırken, internet ortamında ülkeye ait web siteleri genellikle ".zw" alan adı uzantısıyla tanımlanır. Bu detaylar, ülkeye dair güncel ve teknik bilgi edinmek isteyenler için haberimizin devamında açıklanıyor.

ZİMBABVE TELEFON KODU: +263

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Zimbabve’ye uluslararası arama yapmak isteyen kişilerin, ülke dışından yapacakları çağrılarda “+263” kodunu çevirmeleri gerekir. Bu kod, ülkenin dünya genelindeki telefon ağlarıyla bağlantı kurmasında kullanılır. Örneğin Türkiye’den Zimbabve’deki bir numarayı aramak isteyen kişi, önce +263 kodunu girmeli, ardından şehir veya operatör kodunu ve son olarak yerel numarayı tuşlamalıdır. Zimbabve telefon kodu, özellikle turistik ziyaretler, ticari ilişkiler veya diaspora iletişiminde sıkça kullanılır.

ZİMBABVE PARA BİRİMİ: ZWL (Zimbabve Doları) Zimbabve para birimi, ekonomik krizler ve hiperenflasyon dönemleriyle sıkça gündeme gelmiş bir konudur. Ülkede bir süre boyunca ABD doları, Güney Afrika randı gibi yabancı para birimleri resmi işlemlerde kullanılmış olsa da, günümüzde Zimbabve doları (ZWL) yeniden resmi para birimi olarak kabul edilmektedir. Ancak bazı özel durumlarda döviz kullanımı da hâlâ sürmektedir. Bu geçiş süreci nedeniyle ülkede para birimiyle ilgili uygulamalar zaman zaman değişkenlik gösterebilir. ZİMBABVE PLAKA KODU: ZW Zimbabve’de trafiğe kayıtlı araçlarda kullanılan plaka kodu “ZW” olarak belirlenmiştir. Bu kod, uluslararası taşıma veya sınır geçişlerinde araçların menşe ülkesini belirtir. Plaka sisteminde harf ve rakam kombinasyonları, bölge veya ilçe ayrımıyla birlikte araç tescil işlemlerinde düzenli bir yapı sağlar. Zimbabve plaka kodu, kara taşımacılığı yapan şirketler ve sürücüler açısından bilgilendirici bir unsurdur. ZİMBABVE HANGİ ALAN ADI UZANTISINI KULLANIYOR? Zimbabve’de dijital dünyada ülkeye ait web siteleri, “.zw” uzantısıyla tanımlanır. Bu alan adı uzantısı, ülkenin internet ortamındaki kimliğidir. Resmi devlet siteleri, üniversiteler, haber portalları ve yerel işletmeler genellikle ".zw" uzantısını kullanarak içeriklerini yayına alır. Zimbabve hangi alan adı uzantısı sorusu, özellikle web geliştiricileri, dijital pazarlamacılar ve e-ticaret alanında faaliyet gösterenler için önemli bir bilgidir. Ayrıca bu uzantı, ülke merkezli dijital projelerin doğruluğunu ve yerelliğini teyit etmede işlev görür.

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