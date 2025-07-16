Fenerbahçe'de beş ayrılık kapıda!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önümüzde sezon kadro planlamasında değişikliğe gidecek. Portekizli hocanın raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu satış listesine kondu.
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Yeni sezonda hem Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırmak, hem de Avrupa’da ses getiren bir başarıya imza atmak isteyen Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda kadro yapılanmasına hız veren sarı-lacivertliler, önemli bir revizyona hazırlanıyor.
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Kadro mühendisliğinde sadece takviyeler değil, ayrılıklar da planlanıyor.
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Mourinho’nun sistemine uymayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimler gözden çıkarıldı.
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Yönetim, bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.
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Listenin başında, geçtiğimiz sezon devre arasında büyük beklentilerle transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Diego Carlos var.
Brezilyalı stoperin takımdan gönderilmesi bekleniyor.
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Carlos’un yanı sıra; beklentileri karşılayamayan Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski de satış listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor.
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Fenerbahçe yönetimi, bu futbolcuların satışından en az 50 milyon euro’luk bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.
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Elde edilecek bu finansal kaynak ise doğrudan Mourinho’nun belirlediği yeni transferler için kullanılması bekleniyor.
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