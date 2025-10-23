Habertürk
        Zeytinyağı üretiminde "yok yılı" etkisi! UZZK Başkanı Mustafa Tan: Zeytin üretiminde geçen yıla göre yüzde 35 düşüş bekleniyor

        UZZK Başkanı Mustafa Tan: Zeytin üretiminde geçen yıla göre yüzde 35 düşüş bekleniyor

        Zeytin hasadı başladı. Zeytincilikte bu senenin "yok yılı" olarak tabir edildiğini belirten Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksekçe bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bizim yeni dikim alanlarındaki gelişmenin bir göstergesidir" dedi

        Giriş: 23.10.2025 - 13:29 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:29
        UZZK zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminini açıkladı
        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, rekolte tahmin çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ve UZZK, odalar, borsalar, Ege İhracatçı Birlikleri ile üretici birlikleri gibi sektörün tüm paydaşlarını içeren komisyonlar tarafından 41 ilde yerinde ve masada yapılan tartışmalarla belirlendiğini anlattı.

        Zeytincilikte bu senenin "yok yılı" olarak tabir edildiğini belirten Tan, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksekçe bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bizim yeni dikim alanlarındaki gelişmenin bir göstergesidir" dedi.

        Tahmin edilen 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesinin dağılımına ilişkin bilgi veren Tan, sofralık zeytinin geçen seneye yakın bir rakam olarak 740 bin ton tespit edildiğini kaydetti.

        "ŞU AN İÇİN 740 BİN TON BİR SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ"

        Tan, zeytinin bu yıl iri daneli olduğunu vurgulayarak, "Şu an için 740 bin ton bir sofralık zeytin ve 310 bin ton zeytinyağı üretiminin gerçekleşeceği tahmin edilmiştir" diye konuştu.

        Zeytincilik sektöründeki gelişmelere de değinen Tan, 15 yıl önce 90 milyon olan geleneksel ağaç sayısının, şimdi 110 milyon yeni ağaçla 200 milyona ulaştığını, bunun da "var" ve "yok" yılları arasındaki makası düşüren bir unsur olduğunu söyledi.

        Tan, Türkiye'nin üretici bir ülke olduğunu dile getirerek, ülkede hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağının bulunduğunu sözlerine ekledi.

