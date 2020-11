Her zaman mutfağımızda var olan zeytinyağının aslında ne olduğunu biliyor muyuz? Ya da tarihçesi hakkında bir bilgiye sahip miyiz? Bunları hiç düşündünüz mü? Yoksa sizin için sadece mutfağınızdaki ana besin maddelerinden biri mi? İşte bu soruya verdiğiniz cevap bu makaleyi okuduktan sonra değişebilir; fakat önce zeytinyağının ne olduğunu bilmemiz gerekir.

Zeytinyağı;

Zeytinyağı, zeytin ağacının meyvesinden elde edilen sarımtırak ve yeşilimsi renge sahip sıvı bir yağdır. Renginin sarımtırak ya da yeşilimsi olması zeytin ağacının cinsinden kaynaklanan bir durumdur. Zeytinyağı, zeytin ağacının meyvesinden herhangi bir yan işlem olmadan direk olarak işlem görerek satışa sunulur. Türkiye’ de bu işlem en çok Ege Bölgesi’nde uygulanır. Bu durum zeytin ağacının Ege Bölgesi’nin iklim koşullarında yetişebilmesinden kaynaklanır. Bildiğiniz gibi Ege Bölgesi, Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Peki, bu iklime uygun olan zeytin ağacı hakkında ne biliyoruz? Zeytin ağacı nasıldır? Nasıl yetiştirilir?

Zeytin Ağacı Nasıldır?

Zeytin ağacı, fidandan ve dikme olarak iki türe ayrılmaktadır. Fidan olarak dikilen zeytin ağacı kök olarak kazık kök denilen türden değildir. Dağda türeyen zeytin ağacı kazık köklüdür; yerinden kolay sökülemez. Zeytin ağacının gövdesi farklılık göstermektedir. Gövdesi, her bir dalın gelişimine göre şekillenmektedir. Zeytin ağacı koyu yeşil renkte dar, uzun ve hafif genişlikte iğne yapraklı olarak nitelendirilen bir ağaç türüdür. Yaprağında 100’e yakın madde bulunan zeytin ağacı yetiştiği bölgeye ve hasat zamanına göre farklılık gösterir. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi’nde yoğunlukta yetişen zeytin ağaçları, 1000 yaşından 3000 yaşına kadar yaşayabilmektedir. Zeytin ağacı sadece zeytin veren bir ağaç değildir. Çeşitli sektörlere ürün vermesiyle, bölge insanına iş ve ekonomik imkanlar yaratmasıyla bilinen özel bir ağaç türüdür. İçinde 100’e yakın madde bulunan zeytin ağacının yaprağı bu kadar bereketliyken meyvesinden elde edilen zeytinyağı kim bilir ne kadar faydalıdır. Gelin öncelikle tarihçesini araştırarak birlikte inceleyelim

Zeytinyağının Tarihçesi

Zeytin deyince tarihte karşımıza ilk çıkan medeniyet Fenikeliler’ dir. Tarımın ilerlemesi ve ticaretin gelişmesiyle Fenikeliler ticaret yaptıkları her yere zeytin ağacı ve zeytinyağını götürmüşlerdir. İlk zamanlar Ege ve Yunan adalarına dikilen zeytin ağaçları böylelikle ardı sıra yayılma imkanı bulmuştur. İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerine kadar yayılan zeytin ağacı günümüzde Akdeniz, Marmara, Karadeniz’in güneydoğu sahil kıyı kesimlerinde dahi görülmektedir. Tarihte ilk kez ( M.Ö. 3000) Mari belgelerinde, Halep şehrinde yapılan zeytinyağı ihracatı detaylı biçimde anlatılmaktadır. İlk zeytinyağı üretim tekniği ayakla ezmek iken daha sonra silindir biçiminde taşalar kullanılarak ezilen zeytinlerden sıvı yağ elde edilmiştir. Tarihte zeytin ağacı sadece ticari anlamda kullanılmamıştır. Öyle ki, Sezar’ın tacını süsleyen zeytin ağacının yapraklarından tutun Hz. Nuh efsanesinde zeytin ağacının dalını Hz. Nuh’a ulaştıran güvercine kadar tarih sayfalarında yer almıştır. Peki, tarihte bu kadar yer almasını kral tacından barış sembolüne kadar günümüze ulaşılmasını sağlayan güç neydi? Zeytin ağacının ölümsüz olması mı? Yoksa kutsal kitapta yer alması mıydı? Ya da eski çağlarda yaşayan insanlar için tüm bunlar bir işaret miydi? Nitekim En’am Suresi’nde “ o gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğundan aşağıya sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklıdır. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için ( Allah'ın varlığını gösteren) ibretler vardır. Tüm bunlar gösteriyor ki; Zebur’dan Kuran-ı Kerim’e kadar bahsedilen zeytin ağacı insanlarda merak uyandırıp faydalarının araştırılmasına sürüklemiştir. Öyleyse zeytin ağacının meyvesinden elde edilen zeytinyağının faydalarını merak edip araştırmanın vakti sizce de gelmedi mi?

Zeytinyağının Faydaları;

İnsan sağlığı ve güzelliğinde önemli bir role sahip olan zeytinyağı, romatizmadan deri hastalıklarına kadar birçok sağlık probleminde, cilt bakımından saç bakımına kadar güzellik ve bakım amaçlı kullanılıyor.

Zeytinyağı, hafif bir yağ olduğu için düzenli olarak tüketildiğinde sindirim ve bağışıklık sisteminin işlevini düzenler.

Zeytinyağının vücutta kanserli hücre üremesini önleyici özelliğe sahip olması deri kanserinde tümör oluşumunu engeller ve kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

Zeytinyağı, doymamış bir yağ olduğu için kalp ve damar hastalıklarını önlemede etkilidir.

Zeytinyağında bulunan mineraller kemik yapısını güçlendirir. Kemiklerde kireçlemeyi ve erimeyi önler.

Cilt bakımında önemli rolü olan zeytinyağı cilt lekelerinde, ciltte görülen çatlaklarda ve kuru ciltlerde nemlendirme amaçlı kullanılır.

Zeytinyağı, kan basıncını dengeleyici özelliğe de sahiptir. Aynı zamanda kolesterolü dengede tutar.

Besleyici ve onarıcı etkisi olan zeytinyağı yara ve yanık tedavisinde kullanılır.

Saç bakımının vazgeçilmez parçası olan zeytinyağı saç derisini besler, yeni saç oluşumunu destekler ve saça parlaklık verir.