DHA

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin önüne gelen maskeli ve silahlı gaspçılar, şirket yetkilisi 3 kişiden birini bacağından silahla vurarak, yaklaşık 250 bin Euro'yu ile kaçtı.

Olay dün saat 07.30 sıralarında Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin önünde meydana geldi. İki ayrı otomobille iş merkezi önüne gelen yüzü maskeli ve silahlı 5 kişi, iş merkezi önünde şirket yetkilisi 3 kişi saldırıya uğradı. Yetkililerden birini silahla bacağından vurarak yaralayan gaspçılar, diğer 2 kişiyi de darp etti.İçerisinde şirkete ait yaklaşık 250 bin Euro olan çantayı alan gaspçılar, geldikleri otomobillerden biriyle kaçarken, diğer otomobili olay yerinde bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, başına aldığı silah kabzası darbesiyle yaralanan kişi ile darp edilen diğer kişi ayakta tedavi edildi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 600 BİN LİRA

Polis ekipleri gaspın yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek olay yerinde çalışma yaptı. Olay yeri inceme ekipleri yaptıkları incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Yine olay yerinde gaspçıların bıraktığı otomobilde incelemeler yapıldı.

Olayı gören Nejat Akalp, "Sabah dükkanı açtım. Tam dışarı çıkacaktım silah sesleri geldi. Araçtan 4 kişi indiler. Ondan sonra saldırıyı yapıp başka bir araçla gittiler. Maskelilerdi" dedi.

Polis yaklaşık 1 milyon 600 bin lira eden 250 bin Euro ile kaçan gaspçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.