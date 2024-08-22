Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenilerek ana tabloya kalma şansını kaçırdı.
Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi ve ana tabloya kalamadı.
Dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda dünya 101 numarası Sasnovich'le karşılaştı.
İlk seti 6-2 kaybeden Zeynep, tie-break'e giden ikinci seti de 7-6 yitirdi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak elendi.