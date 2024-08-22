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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenilerek ana tabloya kalma şansını kaçırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:13
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        Zeynep, ABD'de ana tabloya kalamadı
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        Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi ve ana tabloya kalamadı.

        Dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda dünya 101 numarası Sasnovich'le karşılaştı.

        İlk seti 6-2 kaybeden Zeynep, tie-break'e giden ikinci seti de 7-6 yitirdi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak elendi.

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