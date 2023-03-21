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Zeynep Öykü’den depremzedeler için ‘Rönesans’da Melankoli’ konseri

Zeynep Öykü, bilet geliri depremzedelere bağışlanmak üzere ‘Rönesans’da Melankoli’ konserini 19 Mart 2023 Pazar günü All Saints Moda Kilisesi’nde gerçekleştirdi

Giriş: 21.03.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Zeynep Öykü’den depremzedeler için ‘Rönesans’da Melankoli’ konseri
Zeynep Öykü’den depremzedeler için ‘Rönesans’da Melankoli’ konseri
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HABERTURK.COM

Zeynep Öykü, Barok Arp isimli projesi ile ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında konserler verdikten sonra Shakespeare İngiltere’sinin müziklerini, dönemin arpı ile sahneledi.

John Dowland ‘Rönesans’da Melankoli’ adı verilen konser, 19 Mart 2023 Pazar günü All Saints Moda Kilisesi’nde yapıldı.

Günler önce tükenen biletlerden elde edilen gelir, depremzedelere aktarıldı.

ARPA DOPPIA'YI İCRA ETTİ

Zeynep Öykü, bu konserde dünyada çok az icracısı olan, İtalyan Rönesans’ının arpı Arpa Doppia’yı kullandı.

JOHN DOWLAND

1563-1626 yılları arasında yaşamış olan John Dowland, Rönesans’ın en önemli lavta ustası ve bestecisidir.

Daha çok lavta eşliğindeki melankolik şarkıları ile tanınır. En bilinen enstrümantal yapıtları Lacrimae, Göz yaşları, Flow my tears ismindeki lavta şarkısının teması üzerine yazılmış 7 adet pavandır.

Bu eserler zamanının en çok çalınan oda müziği eserlerinden biriydi ve 17. yüzyıl müziği üzerinde de büyük etkisi olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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