Zeynep İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Zeynep isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ZEYNEP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zeynep ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zeynep isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zeynep isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZEYNEP İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zeynep ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Beyaz damar, akan damar. Güzel, mücevher, değerli, çekici, değerli olan her şey. Babasının süsü. Zeynep. Peygamber Efendimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma kızı.

ZEYNEP İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zeynep ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zeynep ismini koymak caizdir.

ZEYNEP İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Zeynep ismini kullanan 671.724 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Zeynep ismini kullanan 123.059 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Zeynep ismini kullanan 42.993 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Zeynep ismini kullanan 27.577 kişi bulunmaktadır.

ZEYNEP İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zeynep adındaki kişiler, insan ilişkileri ve girişimcilik konularında doğuştan yetenekli olurlar. Mevcut olan düzeni idare etme ve organize etme konusunda başarı gösterirler. İşin içinden çıkılamayacak kadar karışık ve güçlü konuları bile rahatça çözebilecek sağduyuya sahiptirler. İş hayatında planlı ve düzenlidir. Hedeflerine ulaşmasında en büyük rol kararlı ve dayanıklı olma özelliğidir. Arkadaşlık onlar için önemlidir. İkili ilişkilerinde oldukça seçicidir; ancak birini hayatına aldıysa onu dünyanın en mutlu insanı edebilir.