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Zeynep Bastık, Volkswagen Arena'da sahne aldı. Ünlü şarkıcının konserini 5 bin kişi izledi. İki bölümlük konserde Zeynep Bastık, özel tasarlanmış sahne dekorlarıyla seyirci karşısına çıktı.

'Ara' ile geceye başlayan ve konserde eski ile yeni şarkılarına da yer veren Bastık’a 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SESLENDİRDİ Zeynep Bastık, ilk bölümde YouTube kanalında seslendirdiği parçaların yanı sıra Özcan Deniz'in 'Dön Desem' şarkısını da söyledi. Haziran ayında çıkaracağı yeni şarkısı 'Eyvah'ı da ilk kez seslendiren Bastık, Serdar Ortaç'ın 'Sor' şarkısını da ilk kez söyledi.

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