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Zeynep Bastık yeni şarkısını ilk kez seslendirdi

Önceki akşam sahne alan Zeynep Bastık, konserde haziran ayında çıkaracağı yeni şarkısı 'Eyvah'ı ilk kez seslendirdi. Bastık'a konserede 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti

Giriş: 13.05.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
Zeynep Bastık yeni şarkısını ilk kez seslendirdi - Magazin haberleri
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Zeynep Bastık, Volkswagen Arena'da sahne aldı. Ünlü şarkıcının konserini 5 bin kişi izledi. İki bölümlük konserde Zeynep Bastık, özel tasarlanmış sahne dekorlarıyla seyirci karşısına çıktı.

'Ara' ile geceye başlayan ve konserde eski ile yeni şarkılarına da yer veren Bastık’a 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SESLENDİRDİ

Zeynep Bastık, ilk bölümde YouTube kanalında seslendirdiği parçaların yanı sıra Özcan Deniz'in 'Dön Desem' şarkısını da söyledi. Haziran ayında çıkaracağı yeni şarkısı 'Eyvah'ı da ilk kez seslendiren Bastık, Serdar Ortaç'ın 'Sor' şarkısını da ilk kez söyledi.

Ayrıca Ünlü şarkıcıyı konserinde Edis, Murat Dalkılıç, Hazal Ergüçlü, Nazlı Bulum, Gazapizim, Çakal, Berk Atan, Kubilay Aka, Ali Çim gibi isimler yalnız bırakmadı.

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