Zeynep Bastık'tan havuz başı paylaşımları
Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden yaz mevsimine ait havuz başı pozlarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 22.04.2025 - 20:30 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:30
Zeynep Bastık, sosyal medya platformu üzerinden takipçileriyle yaz mevsimine ait bazı fotoğrafları paylaştı.
Şarkıcının havuz başında çekildiği çeşitli pozları içeren gönderisinde; "Yaz günlerini beklerken yaz günlerini hatırlamak" ifadesi yer aldı.
Fotoğraflar: Instagram
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