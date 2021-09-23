Kıyafetleri olay oldu

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Şarkıcı Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Unutulmaz şarkıların ve birbirinden sürpriz sahne şovlarının yer aldığı konserde Bastık, kendisine hayran bıraktı. Sahnede yaklaşık 2,5 saat kalan Zeynep Bastık, 30'a yakın şarkı seslendirdi.

REYNMEN SÜRPRİZİ

Konser sırasında ünlü şarkıcıya 'Reynmen' lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş ve Emircan İğrek, eşlik etti. Şarkıcı ile Reynmen, yakında çıkacak “Yalan” adlı düet şarkılarını konserde canlı olarak seslendirdi. Müzikseverlerin ilk kez dinlediği şarkı, alkış toplarken, ikilinin kıyafet seçimleri ise geceye damga vurdu. Ayrıca Bastık'ı dinlemeye gelenler arasında Hazar Ergüçlü, Aslı Bekiroğlu ve Umut Kurt da vardı.

"SAHNEYE ÇIKMAYI ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık, Harbiye'yi çok özlediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Çok heyecanlıyım. Burada sahneye çıkmayı özlemiştim. Kitlelere ulaşmak isteyenlerin ve işini en iyi yapanların sahneye çıkmak istediği yer burası." dedi.