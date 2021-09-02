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Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'a yüzükle hesap sordu: Elini yıkarken de çıkarmayacaksın! - Magazin haberleri

Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'a yüzükle hesap sordu

Üç yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile 7 Temmuz'da nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Eşinin banyoda unuttuğu alyansını paylaşan Bastık, Akış'a "Bak çocuk, 'Elini yıkarken de çıkarmayacaksın!' dedim." sözleriyle seslendi

02.09.2021 - 13:34 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış (37) ile ilişkisini 7 Temmuz'da resmiyete döken şarkıcı Zeynep Bastık (28), Instagram hesabı üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu.

  • EŞİNİN ALYANSINI PAYLAŞTI

    Akış'ın banyoda unuttuğu alyansını yayınlayan Bastık, gönderisinde, "Bak çocuk, 'Elini yıkarken de çıkarmayacaksın!' dedim." ifadelerini kullandı.

  • DÜĞÜNDEKİ EN SEVDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

    Tolga Akış ile Çeşme'de dünyaevine giren Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda hakkında merak edilenleri anlatmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafı paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, eşinin sırtından öperken çekilen bu kareye beyaz kalp emojisi koymuştu.

  • "DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK BİSİKLET ALDI"

    Zenyep Bastık, bir takipçisinin Akış'ın kendisine aldığı hediyeleri sorması üzerine, "Düğün hediyesini söylemeyeyim fakat doğum günü hediyesi olarak bisiklet aldı." yanıtını vermişti.

  • NİKAHTAN BİR GÜN ÖNCE BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ

    İkili, nikah öncesi bekarlığa veda partisi düzenlemişti. Alaçatı'daki bir otelde düzenlenen davete birbirinden ünlü isimler katılmıştı. Eğlenceli kareler de sosyal medyadan paylaşılmıştı. Bastık ve Akış, akşam da partiyi sürdürdü. Çift, yakın dostlarına önce yemek verdi, ardından da müzik eşliğinde eğlenmişti.

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