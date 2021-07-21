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Zeynep Bastık: Düğündeki en sevdiğim kare - Magazin haberleri

Zeynep Bastık: Düğündeki en sevdiğim kare

Üç yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile 7 Temmuz'da nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Pandemi nedeniyle yurt dışı turnesinin ertelendiğini söyleyen Bastık, düğünde en sevdiği fotoğrafı paylaştı

21.07.2021 - 13:05 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile ilişkisini 7 Temmuz'da resmiyete döken şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gün hakkında merak edilenleri anlattı.

  • Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafı paylaştı. Ünlü şarkıcı, eşinin sırtından öperken çekilen bu kareye beyaz kalp emojisi koydu.

  • "DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK BİSİKLET ALDI"

    Zenyep Bastık, bir takipçisinin Akış'ın kendisine aldığı hediyeleri sorması üzerine, "Düğün hediyesini söylemiyeyim fakat doğum günü hediyesi olarak bisiklet aldı." yanıtını verdi.

  • 28 yaşındaki şarkıcı, ayrıca yurt dışı konserleriyle ilgili de şunları söyledi:

    Geçen seferden daha geniş bir yurt dışı turnesine çıkacaktım... Avrupa, Amerika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya planım vardı. Fakat pandemi belirsizliğinden dolayı bu turneyi 2022 ilkbaharına erteledik. Ocak ayında sadece Amerika'da sahne alacağım.

  • İKİNCİ KEZ "EVET" DEDİ

    Zeynep Bastık, mayıs ayında reklamcı nişanlısı Tolga Akış'tan ikinci kez evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine yine 'Evet!' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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