"ROMANTİK DEĞİLİM"



Şarkıcı, geçtiğimiz senelerde Habertürk'e yaptığı açıklamalarda ise şu ifadeleri kullanmıştı:



Hiç romantik değilim. Hayatımda bir defa aşık olmuşum ya da olmamışımdır. Aşk sözleri de yazıyorum ama özlem duyduğum için. Birine deliler gibi aşık olup, onun için şarkı yazmak nasıl olurdu diye düşünüp yazdığım birkaç parça var.



Bazıları da, 'Off gerçekten böyle hissediyor olsam ya...' diye yazdığım şeyler. Bana samimi geliyor aslında çünkü özlem duyuyor ve bir gün yaşamayı istiyorsun.