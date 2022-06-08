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Başkent Kültür Yolu Festivali Sinema Söyleşileri'nin konukları Zeynep Arısoy ile İsmail Çeçen'di. Oscar Academi jüri üyesi yapımcı Zeynep Atakan moderatörlüğünde CSO Ada Ankara Mavi Salonda yapılan söyleşide Arısoy ile Çeçen, sinema severlere,sinema ve sektör hakkında açıklamalar yaptı.

“Her tercih bir vazgeçiştir” diyerek hayat yönünün önemine değinen Zeynep Atakan, “İyi olan tarafınızı keşfedin ve onu hayatınızın ekonomik noktasına koyun” şeklinde gençlere yol gösterdi. 36 yıldır çalışan ve bunun 25 senesini sinemada geçirmiş biri olarak sinemada çok iyi noktalarda olduğumuzu belirten Atakan, “Endüstrimiz çok iyi gelişiyor, geliştikçe ilerliyor” dedi.

Yaptığınız işte, amacın büyük rolü olduğunu söyleyen Zeynep Arısoy, “Hayat görüşünüzü anlatan film, amatör ruhla profesyonel iş yaptığınız zaman çıkıyor. İnsanlara bir şeyi beğendirmek için yapmıyorsunuz” şeklinde konuştu.

"Evrensel bir film çektiğiniz zaman o film tüm dünyaya yayılıyor" diyen İsmail Çeçen, bu konuda şunları söyledi: Beni en çok mutlu eden şey, bugün çektiğimiz bir film dünyanın dört bir yerinde farklı dillerde farklı inançlarda insanın önüne giderek evrenselleşiyor. Bana göre vicdan ortak bir dildir. Bugün, Fransa’da, Bangladeş’te dünyanın neresinde olursa olsun sinemanın dili tektir. Ölene kadar film çekerim. Son insana ulaştırana kadar binlerce olabilecek farklı filmleri insanlara çıkarmak benim için bir misyondur.