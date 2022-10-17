"Tapınağını kendi temel kalıntılarıyla birlikte yapıya ait üst yapı elemanlarını, yıkıldığı yerde ortaya çıkardık. Bu muazzam ve heyecan verici bir işti. Ama tabii ki daha da heyecanlandıran ortaya çıkardığımız, tapınağa ait olan kalıntıların yüzde 75'in üzerinde bir rakamın üzerinde olması. Bu muazzam bir rakam. Şu anda 600'e yakın yapıya ait mimari bloğu envantere aldık. Bunların yüzde 90'ı sağlam şekilde. Zaten yapının aşağı yukarı 800 mimari elemanı var. Dolayısıyla ortaya çıkardığımız çok büyük bir oran."