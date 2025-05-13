Zerrin Tekindor’dan Tarkan’a: Kalpten kalbe bir yol açtı

Avrupa turnesine hız kesmeden devam eden Tarkan, İngiltere'nin başkenti Londra'da müzikseverlerle buluştu. şarkıcı, O2 Arena’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izlemeye gelenler arasında oyuncu Zerrin Tekindor da yer aldı. Konser sonrası Tarkan’la bir araya gelen Tekindor, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Tarkan’a övgü dolu sözler yönelten Tekindor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Tarkan hepimizin özlediği o ortak ruhu; birlikte şarkı söyleyip dans etmenin, aynı anda duygulanıp sonra hep birlikte zıplamanın o müthiş enerjisini yeniden canlandırdı. Kalpten kalbe bir yol açtı, birlik ve beraberlik duygusunu hatırlattı. Umarım bu ruh solmaz"

Fotoğraflar: Instagram