"İKİ YILDIR GÖZYAŞI DÖKÜYORUM"

Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu de beraat kararına isyan ederek, "Bir anneyim, iki yıldır gözyaşı döküyorum. Dosyamıza el atsınlar, araştırılsın. Katiller gezmesin dışarıda, başka anneler ağlamasın. Kesinlikle intihar etmez kızım, yavrusuna çok düşkündü. Benim yavrumu hayattan o şahıs koparttı. Benim anne hislerim kuvvetli, o yaptı. Duysunlar sesimi, gereği neyse yapılsın. Mücadelemiz devam edecek. Ne olursa olsun; kızımın kanı yerde kalmasın" dedi.