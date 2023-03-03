'Zerda' dizisinin çekildiği konak depremde yıkıldı

Hurşit Ağa'nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “ Gaziantep’in Kurtuluşu'na katkı veren 250 tane atlı sipahisi ile Gaziantep’in kurtuluşuna nokta atışı yaparak kurtuluş mücadelesinde büyük sağlayan Hurşit Ağa büyük dedelerimizdir. Hurşit Ağa ailesi göçten sonra ilk buraya yerleştikten sonra burayı kurmuş. Bizler de ailenin fertlerindeniz, maalesef bu depremden sonra kaybettik bütün değerlerimizi. En son bilinen 'Zerda' dizisi çekilmişti. Ondan yana Türkiye biraz daha iyi bilirler. Görülmüş bir şey değil taşların hepsi yani iç taşların bile dama dama ayrılmıştır. Tarihte daha önce böyle bir şeyin yaşandığını sanmıyorum” dedi.