Zenginin purosuna zam fakirin sarmasına indirim

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Kolalı gazozlarda yüzde 25'lik ÖTV oranı yüzde 35'e, puro ve sigarillolarda yüzde 65,25'lik ÖTV, yüzde 80'e yükseltildi.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Puroların ÖTV'sini yüzde 40'tan yüzde 80'e kolalı gazozların ÖTV'sini ise yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkaran Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sarma ve makaron sigaraların Özel Tüketim Vergisi ise yüzde 63'ten yüzde 40'a indirildi. Böylece bu ürünlerde yüzde 20 civarında indirim mümkün olacak. Bu ürünlerde her 20 gram sigaradan alınan asgari maktu vergi de 0,7929 liradan 0.0500 liraya düşürüldü.

PURO FİYATI EN AZ İKİYE KATLANACAK

Yapılan düzenlemeler ile fiyatı zaten yüksek olan purolarda satış fiyat en az iki kat artacak ve en ucuzu 35 liraya satılan puro 60 liraya yükselecek. Çünkü purolarda vergileme gram üzerinden yapılıyor. 20 gram puronun asgari maktu vergi tutarı 7 lira 01 kuruşa denk geliyor. Buna bir de 1 lira civarında asgari vergi uygulanıyor. Ancak bu tutarlar puronun satış fiyatının yüzde 80'inin (nispi vergi) altında kalamıyor. Bu nedenle ucuza puro satmak olanaksız hale geldi.

SİGARİLLOYA DA ZAM

İnce puro denilen sigarillolarda da benzer ancak biraz daha düşük fiyat artışı olacak. Her iki üründe de fiyat perakende satış fiyatı üzerinden belirlendiği için fiyat artışını bu ürünleri ithal edenlerin kar marjı istekleri belirleyecek. Tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için yüzde 65,25 olan ÖTV oranı, yüzde 80'e yükseltildi. Söz konusu ürünler için 0,2429 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0,3506 liraya çıkarılırken, maktu vergi tutarı da 0,4686 lira olarak belirlendi.

Düşük gelir grubunun içtiği hazır sigara kağıdına sarılan tütün içinse indirim olacak. Bu indirim net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve geçen ambalajlarda olanlar "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" için yüzde 65,25'lik ÖTV oranı yüzde 40'a indirilerek yapıldı. Bu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı ise 0,2429 liradan 0,05 liraya düşürüldü. Maktu vergi oranı ise 0,4539 lira olarak yeniden düzenlendi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!