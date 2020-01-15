Zemheri oyuncuları kimler?

Berrak (Hazal Filiz Küçükköse)

Güzel ve de alımlı bir genç kadın olan Berrak, el üstünde büyütülmüştür. Ailesi için neşe kaynağı olan Berrak’ın çok küçük yaşta yaşadığı bir olay onu sonsuza kadar değiştirir. Bu olaydan sonra Ertan’ın tüm sevgisini verdiği genç kız, ilgiye bağımlı hale gelir. Ayaz’la karşılaştığı ilk anda ona aşık olan ve onu elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Berrak artık sadece Ayaz’la evlenip sonsuza kadar birlikte yaşamanın hayalini kurar. Bu uğurda atacağı adımlar sadece onun ve de genç adamın değil, herkesin hayatını etkileyecektir.