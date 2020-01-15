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Show TV’de ekrana gelen, bu akşam ilk bölümüyle izleyicileriyle buluşan Ay Yapım imzalı Zemheri’nin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Firuze’nin kendisiyle konuşmak isteyen Ayaz’ı geri çevirdiği, Ertan’ın “Hayat avuçlarımın içinde. Tesadüf nedir bilmem ben!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Aliye, oğlu Faruk’u bulmaya çalışıyor. Annesinin “Bir kız vardı, Firuze. Sen o kıza çok aşıktın. Gözlerin parlardı senin!” sözleri üzerine geçmişe geri dönen Ayaz’ın büyük bir çıkmaza girdiği görülürken, yıllar sonra kaderin tekrar bir araya getirdiği ikilinin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.
ZEMHERİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ZEMHERİ’NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Mimarlık okuyan Firuze’yi iş ilanlarına baktığı sırada gören ve büyülenen Ayaz, Firuze’yle tanışmanın yollarını aradı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlayan Firuze ve Ayaz, kendilerine ait bir geleceğin hayalini kurmaya başladı. Hayatını kurtardığı Berrak’ın kendisine beslediği sevgiye karşılık vermeyen Ayaz, Berrak’ın abisi Ertan’la karşı karşıya geldi. Kardeşinin aşkına karşılık vermesi için dünyayı önüne sereceğini söyleyen Ertan, Ayaz’dan istediği yanıtı alamadı. Fakat sonrasında Ayaz öyle bir yol ayrımında kaldı ki, merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Kendini annesi uğruna feda eden Ayaz, kalbini istemese de Berrak’a teslim etmek zorunda kalırken, arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde Firuze’yi bıraktı. Firuze yıllar sonra yaşanan bir kaza sonrası babasının suçsuzluğunu ispatlamak için harekete geçtiği sırada beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kaldı. Ayaz’ı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında gördü. Ertan’ın kız kardeşi Berrak’la nişanlı olan Ayaz, karşısında Firuze’yi buldu. Hayat büyük bir çıkmaza giren Firuze’ye ne getirecekti?
Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.
Zemheri 22 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!
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