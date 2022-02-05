Zelenskiy'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe olarak yayımladığı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın #COVID19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy'nin geçmiş olsun mesajına "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum" notuyla yanıt verdi.

ERDOĞAN, TWITTER HESABINDAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın, COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını ancak hafif olarak süreci atlattıklarını duyurmuştu.