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        Haberler Dünya Avrupa Zelenskiy: Avrupa'da birlik görülmemiş bir seviyede | Dış Haberler

        Zelenskiy: Avrupa'da birlik görülmemiş bir seviyede

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu zirveyle ilgili değerlendirmesinde "Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir seviyede." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 00:50 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:51
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        Zelenskiy: Avrupa'da birlik görülmemiş bir seviyede
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveyi değerlendirdi.

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        Zirvede, Ukrayna halkına ve ülkesine yönelik güçlü destek hissettiğini kaydeden Zelenskiy, "Londra'daki zirve Ukrayna'ya ve Avrupa'nın ortak geleceğine adanmıştır." dedi.

        Londra'da, ülkesine güvenlik garantilerinin verilmesi ve adil bir barışın sağlanması yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Gerçek barış ve garanti altına alınmış güvenlik için Amerika ile işbirliğinin sağlam bir temelini oluşturmak amacıyla hep birlikte Avrupa'da çalışıyoruz. Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir düzeyde." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna'da adil barışın sağlanmasına destek veren herkese teşekkür eden Zelenskiy, "Ortak güç geleceğimizi koruyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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