TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Zeki Yıldırım'ın babası 63 yaşındaki Zafer Yıldırım kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Zafer Yıldırım için bugün öğle vakti Muratpaşa Camisi'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Antalyaspor taraftarları, kırmızı beyazlı kulübün eski idareci ve yöneticileriyle futbolculardan Yekta Kurtuluş katıldı. Namazın ardından Zafer Yıldırım'ın cenazesi Döşemealtı Nebiler Mezarlığı'da toprağa verildi.

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