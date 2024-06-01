Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeki Müren ile Barış Manço'nun otomobilleri sergilendi

        Bu otomobiller bir zamanlar onlarındı

        İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni, modelleri; 1936'dan 1970'li yıllara uzanan çok sayıda aracı ve klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Şölende bir zamanlar, Zeki Müren ile Barış Manço'nun sahibi olduğu otomobiller de vardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:56 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir zamanlar onlarındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 12. Klasik Otomobil Şöleni'nde sergilenen araçlar arasında; Barış Manço'nun 1963 model Cadillac'ı ile Zeki Müren'in 1955 model Chevrolet'i de yer aldı.

        Şölene, Barış Manço'nun bir dönem kullandığı Cadillac ile katılan Murat Demirel, klasik otomobil tutkunu olduğunu, çok sayıda otomobili alarak restore ettiğini söyledi. Bir arkadaşının, Barış Manço'nun kullandığı aracın satılığa çıkarıldığını haber vermesi üzerine, sahibine ulaşarak otomobili satın aldığını anlatan Demirel; "3 kez boyattım. Bazı parçaları orijinal olarak yurt dışından getirttim. Barış Manço, çocukluğumuzun idolüydü. Onun arabasına sahip olmak gurur verici" dedi.

        REKLAM

        Malik Çoban ise aracın 1962'de Zeki Müren tarafından Türkiye'ye getirtildiğini öne sürdü. Otomobili 2020'de satın aldığını dile getiren Çoban; "Gözüm gibi bakıyorum. Bütün detaylarıyla, en ufağından en büyüğüne kadar ilgileniyorum. Otomobili sıfırdan topladık diyebilirim" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeki Müren
        #Barış Manço

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Habertürk Anasayfa