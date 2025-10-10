Zeki Müren filmine yasak

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

♦ 6 Aralık 1931'de Bursa'da doğan Zeki Müren, Türk sanat müziği tarihinin en büyük ve ikonik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de sanat camiası ve halk tarafından 'Sanat Güneşi' ve 'Paşa' gibi ünvanlarla anıldı.

♦ Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'den fazla şarkı bestelemiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan ilk Altın Plak Ödülü'nün sahibidir.

♦ Sahne kıyafetlerini kendi tasarlaması, podyum kullanması ve saz heyetine tek tip kıyafet giydirmesi gibi uygulamalarıyla gazino kültürüne yenilikler getirdi.

♦ Sanata olan katkılarından dolayı 1991'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanıyla ödüllendirildi.

♦ 1954'te 'Beklenen Şarkı' filmiyle sinema oyunculuğuna başladıktan sonra 18 filmde daha rol aldı.

♦ 1965'te 'Bıldırcın Yağmuru' adlı şiir kitabını yayımlandı.

♦ 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser veren ilk Türk sanatçı oldu.

♦ 24 Eylül 1996 tarihinde, TRT İzmir Televizyonu'nda kendi adına düzenlenen bir tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Vasiyeti üzerine tüm mal varlığını, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bıraktı.