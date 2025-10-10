Habertürk
        Zeki Müren filmine yasak

        Zeki Müren'in biyografik filminin tanıtımına merhum şarkıcının mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'nın açtığı dava sonrasında yasak getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 08:45 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:24
        Zeki Müren filmine yasak
        Geçtiğimiz yıl yapımcı Mustafa Uslu, 1996'da vefat eden Türk Sanat Müziği'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacağını duyurmuştu. Ancak merhum şarkıcının yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı filmin çekimine karşı çıkmıştı.

        Mustafa Uslu'nun hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde gösterime sunması üzerine, iki vakıf, hukuki yollara başvurarak dava açtı. Mahkeme, vakıfların şikâyetini haklı bularak Zeki Müren filminin tanıtım filminin gösterilmesini yasakladı.

        Mahkeme kararı, sadece gösterim yasağıyla kalmadı. Aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmedildi. Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin tanıtım filmini incelemesi ve içeriğin Zeki Müren'in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirlemesi kararlaştırıldı.

        ZEKİ MÜREN KİMDİR?

        6 Aralık 1931'de Bursa'da doğan Zeki Müren, Türk sanat müziği tarihinin en büyük ve ikonik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de sanat camiası ve halk tarafından 'Sanat Güneşi' ve 'Paşa' gibi ünvanlarla anıldı.

        Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'den fazla şarkı bestelemiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan ilk Altın Plak Ödülü'nün sahibidir.

        Sahne kıyafetlerini kendi tasarlaması, podyum kullanması ve saz heyetine tek tip kıyafet giydirmesi gibi uygulamalarıyla gazino kültürüne yenilikler getirdi.

        Sanata olan katkılarından dolayı 1991'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanıyla ödüllendirildi.

        1954'te 'Beklenen Şarkı' filmiyle sinema oyunculuğuna başladıktan sonra 18 filmde daha rol aldı.

        1965'te 'Bıldırcın Yağmuru' adlı şiir kitabını yayımlandı.

        1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser veren ilk Türk sanatçı oldu.

        24 Eylül 1996 tarihinde, TRT İzmir Televizyonu'nda kendi adına düzenlenen bir tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Vasiyeti üzerine tüm mal varlığını, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bıraktı.

        #Zeki Müren
        #Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
        #Türk Eğitim Vakfı

        Habertürk Anasayfa