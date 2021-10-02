Türk sinemasının bol ödülül Zeki Demirkubuz, yeni filmi 'Hayat'ın çekimlerine Sinop'ta başladı. Başrollerini Miray Daner ile Burak Dakak'ın paylaştığı film, Zeki Demurkubuz'un 12'nci yönetmenlik çalışması.

Zeki Demirkubuz; 'C Blok', 'Masumiyet', 'Üçüncü Sayfa', 'İtiraf', 'Yazgı', 'Bekleme Odası', 'Kader', 'Kıskanmak', 'Yeraltı', 'Bulantı' ve 'Kor' ile yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül kazandı.