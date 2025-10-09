Habertürk
        Zecorner Kayserispor'da Markus Gisdol ile yollar ayrıldı - Bellona Kayserispor Haberleri

        Zecorner Kayserispor’da Markus Gisdol ile yollar ayrıldı

        Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:26 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:26
        Kayserispor'da Gisdol ile yollar ayrıldı!
        Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor’da sezon öncesi teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Markus Gisdol getirildi. Sarı kırmızılılar Gisdol idaresinde çıktığı 8 maçta hiç galibiyet alamazken, 5 maçtan beraberlik, 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

        Kulüpten bugün yapılan açıklamada teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrıldığı açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

