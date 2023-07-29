"Zayıflama iğnesi" ismiyle tanınan obezite ilaçları için "yan etki" uyarısı!

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Yıldız, son dönemde dünyada giderek popüler hale gelen, Kim Kardashian, Elon Musk hatta İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın bu sayede kilo verdiğini açıkladığı "zayıflama iğnelerine" ilişkin uyarılarda bulundu.

Kronik, ilerleyici, tekrarlayıcı ve kompleks bir hastalık olan obezitenin asla tek başına bir irade problemi olmadığını vurgulayan Yıldız, kişilerin genetik durumu, metabolizması ve çevresel faktörler gibi birçok unsurun obeziteyi etkilediğini anlattı.

Sağlıklı yaşam tarzını benimsemesine rağmen ideal kiloya düşemeyen obezite hastaları için son birkaç yılda yaşanan gelişmeler sonucunda ilaç tedavisi seçeneğinin de gündeme geldiğine işaret Yıldız, uygun hastalarda bu ilaçlardan ciddi olumlu sonuçlar alındığını ama mutlaka doktor gözetiminde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"OBEZİTE İLAÇLARI KONUSUNDA DÜNYA GENELİNDE CİDDİ PROBLEM YAŞANIYOR"

Prof. Dr. Yıldız, Kim Kardashian, Elon Musk gibi tanınmış kişilerin "zayıflama iğnesiyle kilo verdikleri" yönündeki açıklamalarının toplumda yanıltıcı bir yönlendirmeye sebep olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Obezite ilaçları konusunda maalesef dünya genelinde ciddi bir problem yaşanıyor. İnsanlar doktor gözetimi olmadan, çeşitli yollarla elde ettikleri bu ilaçları kendi başına kullanmaya çalışıyor. Ancak enjeksiyon veya hap formunda olabilen bu ilaçlar, nadir de olsa istenmeyen yan etkilere sebep olabiliyor. Bu etkileri öngörebilmek ve ortaya çıkarsa gerekli tedbirleri alabilmek için uzman gözetiminde hareket edilmesi önemli. Bu ilaçlar hekime başvurulmadan, tek başına alınacak kararla veya arkadaş tavsiyesiyle asla kullanılmamalı."

DUYGU DURUM DEĞİŞİKLİĞİNE Mİ YOL AÇIYOR?

İlaçların, kullanıldığı ilk haftalarda hafif bulantı gibi yan etkilere sebep olabildiğini ancak nadiren daha ciddi yan etkilerin de ortaya çıktığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"İlaçlarda tiroit ve pankreasla ilgili çok nadiren ortaya çıkan yan etkiler de söz konusu. Ayrıca az sayıda bireyde duygu durum değişikliklerine, psikolojik etkilenime yol açtığına ilişkin son birkaç haftada Avrupa ve ABD'den gelen veriler var. Birkaç intihar düşüncesi olan hasta olduğunu da biliyoruz, bununla ilgili de araştırmalar sürüyor. İlaçlar obezite tedavisinde son derece önemli ve etkili ama diğer tüm ilaçlar gibi asla kendi başına kullanılmamalı."

"FARKLI ÜLKELERDEN OBEZİTE İLAÇLARI GETİRİLİYOR"

Prof. Dr. Yıldız, obezite ilaçlarına farklı yöntemlerle ulaşılabildiğini de vurgulayarak, "Türkiye'de şu an kullanımı olmayan obezite ilaçlarının dahi farklı ülkelerden getirilebildiğini biliyoruz. Dünya genelinde de bu nedenle bazı düzenlemeler yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Örneğin, Avrupa Birliği, bu ilaçların üye ülkeler içinde reçetesiz asla temin edilmemesi kararını aldı" diye konuştu.

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